На трассе М1 в результате двойного наезда погиб лежавший на дороге мужчина

Новости Беларуси. В Жабинковском районе в результате двойного наезда погиб человек.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, происшествие случилось ночью 3 января на трассе М1. 34-летний мужчина, лежавший на дороге, скончался в результате наезда двух автомобилей – Peugeot и Mercedes.

Оба водителя покинули место аварии. Их личности позже установили правоохранители. Проводятся следственно-оперативные мероприятия.

В начале лета 2017 года в Березовском районе произошла жуткая смерть.