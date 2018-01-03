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На трассе М1 в результате двойного наезда погиб лежавший на дороге мужчина

03 января 2018 15:48
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Новости Беларуси. В Жабинковском районе в результате двойного наезда погиб человек.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, происшествие случилось ночью 3 января на трассе М1. 34-летний мужчина, лежавший на дороге, скончался в результате наезда двух автомобилей – Peugeot и Mercedes.

Оба водителя покинули место аварии. Их личности позже установили правоохранители. Проводятся следственно-оперативные мероприятия.

В начале лета 2017 года в Березовском районе произошла жуткая смерть.

Трактор переехал лежащего в траве мужчину – здесь подробнее.

# происшествия # Авария в Брестской области

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