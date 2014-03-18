Часть кирпичной трубы обрушилась на котельной в Слониме. 1 человек пострадал, почти 150 объектов остались без тепла

Новости Беларуси. Почти 10 тысяч жителей Слонима остались 18 марта без горячей воды и отопления. Причина всему- обрушение в местной котельной дымовой трубы. Она повредила само здание и два нагревательных котла.

Юрий Карнелович, корреспондент СТВ:

80-ти метровая дымовая труба обрушилась на котельную Слонимской камвольно-прядильной фабрики. В результате частично обрушены стены и кровля здания, повреждены 2 водогрейных котла.

Во время обрушения в котельной находился слесарь предприятия, он получил незначительные травмы и был госпитализирован. Поскольку котельная обеспечивала теплом не только фабрику, но и городские микрорайоны временно без горячей воды и отопления остались 126 многоквартирных жилых домов, 7 детских садов и 3 школы.

Олег Таргонский, председатель Слонимского райисполкома:

Температурный режим отслеживается в режиме «онлайн» регулярно. И в детских садах, и в общеобразовательных школах температурный режим от 18 до 21 градусов. Стоит задача после очистки завалов в течение 24 часов подать тепло и горячую воду и в жилой сектор и на объекты социальной сферы.

Благодаря плюсовой температуре последствия ЧП для города будут минимальны. За счёт медленного остывания теплотрассы во всех квартирах и детских учреждениях тепло сохраняется.

Валентина Комар, заведующая ясли-садом №6 Слонима:

Температура во всех помещениях в пределах нормы, согласно санитарным правилам. В игровых у нас от 21 до 23, в спальных помещениях от 18 до 21 градуса. Обстановка у нас с родителями спокойная, потому как утром была показана всем, какая у нас температура. И родители ушли на работу спокойно.

На месте обрушения трубы весь день продолжался разбор завалов. В течении 24 часов теплоснабжение города будет восстановлено. Для этого существуют резервные котлы и дымовая труба.

Владимир Дешко, заместитель председателя Гродненского облисполкома:

Есть возможность запустить два паровых котла. А чтобы обеспечить город теплом, достаточно одного парового котла. Отработали следственные органы, мы уже приступили к расчистке завалов.

Причина ЧП пока выясняется. Специалисты уже взяли пробы кирпича и бетона. 4 года назад упавшая труба уже обследовалась, тогда был проведён капитальный ремонт. 18 марта было несколько версий, одна из которых сильный порывистый ветер. По данному факту следственный комитет проводит проверку, сообщили в программе .