На самодельной лодке до Южной Америки: устанавливают личность белоруса, задержанного в Черном море

Новости Беларуси. Личность задержанного в Черном море человека, назвавшего себя белорусом, сейчас устанавливает полиция Румынии.

Напомню, 5 июля береговая охрана заметила плавсредство, собранное из подручных материалов. Лодка дрейфовала в направлении румынского города Мангалия.

Как удалось установить пограничникам позже, горе-Колумб отчалил от украинского побережья из окрестностей Одессы и направлялся в Южную Америку. Как и зачем — путешественник пока не объяснил.

Мужчина в настоящий момент передан в распоряжение румынской иммиграционной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Понарядов, третий секретарь посольства Республики Беларусь в Румынии:

Гражданин был задержан в ночь с 3 на 4 июля, двигаясь на самодельной лодке со стороны Украины на расстоянии от берега в 11 морских миль. Органы внутренних дел задержали из-за того, что он нелегально пересек границу. И при себе у него документов не было. Затем гражданин был доставлен на берег и обследован бригадой скорой помощи. В настоящее время он находится в органах внутренних дел Румынии. Гражданство и личность еще подтверждаются. Жизни гражданина ничего не угрожает. Посольство отслеживает ситуацию.