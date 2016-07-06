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На самодельной лодке до Южной Америки: устанавливают личность белоруса, задержанного в Черном море

06 июля 2016 11:00
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Новости Беларуси. Личность задержанного в Черном море человека, назвавшего себя белорусом, сейчас устанавливает полиция Румынии.

Напомню, 5 июля береговая охрана заметила плавсредство, собранное из подручных материалов. Лодка дрейфовала в направлении румынского города  Мангалия.

Как удалось установить пограничникам позже, горе-Колумб отчалил от украинского побережья из окрестностей Одессы и направлялся в Южную Америку. Как и зачем — путешественник пока не объяснил.

Мужчина в настоящий момент передан в распоряжение румынской иммиграционной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Понарядов,  третий секретарь посольства Республики Беларусь в Румынии:
Гражданин был задержан в ночь с 3 на 4 июля, двигаясь на самодельной лодке со стороны Украины на расстоянии от берега в 11 морских миль. Органы внутренних дел задержали из-за того, что он нелегально пересек границу. И при себе у него документов не было. Затем гражданин был доставлен на берег и обследован бригадой скорой помощи. В настоящее время он находится в органах внутренних дел Румынии. Гражданство и личность еще подтверждаются. Жизни гражданина ничего не угрожает. Посольство отслеживает ситуацию.

# происшествия # Граница # Василий Понарядов

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