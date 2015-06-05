На проспекте Пушкина в Минске сбили олененка

Новости Беларуси. В ГАИ Минска от очевидца поступило сообщение о том, что на проспекте Пушкина на проезжей части автомобиль сбил оленёнка. Прибывший на место происшествия наряд ДПС обнаружил в четвёртой полосе мёртвого зверя

Сотрудники ГАИ вызвали представителей Государственной инспекция охраны животного и растительного мира, они и забрали тушу.

Несколько лет назад Беларусь потрясла душераздирающая история, которая произошла в деревушке под Молодечно. Умирающая лошадь 3 суток пролежала посреди улицы. Жители деревни буквально атаковали звонками местные службы, которые могли бы облегчить страдания животного. Тщетно... Дело тормозило отсутствие реакции со стороны хозяина скакуна. По закону, без его согласия ничего сделать нельзя. Подробности – в сюжете.