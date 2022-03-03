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На МКАД столкнулись сразу пять автомобилей

03 марта 2022 17:13
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Новости Беларуси. На МКАД столкнулись сразу пять автомобилей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Водитель Audi двигался по внутреннему кольцу и в районе 23-го километра из-за несоблюдения дистанции столкнулся с Kia.  

На МКАД столкнулись сразу пять автомобилей-1

Тот от удара догнал Renault. Затем двигавшийся позади автомобиль Peugeot въехал в Audi. И в этот же момент микроавтобус Volkswagen во избежание столкновения начал уходить влево, но не успел среагировать, протаранил отбойник и задел остановившиеся Peugeot, Audi и Kia.  

На МКАД столкнулись сразу пять автомобилей-4

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, пострадавших нет.  

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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