Новости Беларуси. На МКАД столкнулись сразу пять автомобилей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Водитель Audi двигался по внутреннему кольцу и в районе 23-го километра из-за несоблюдения дистанции столкнулся с Kia.

Тот от удара догнал Renault. Затем двигавшийся позади автомобиль Peugeot въехал в Audi. И в этот же момент микроавтобус Volkswagen во избежание столкновения начал уходить влево, но не успел среагировать, протаранил отбойник и задел остановившиеся Peugeot, Audi и Kia.