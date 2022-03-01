Такси на проспекте Независимости врезалось в светофор. Пострадавших нет

Новости Беларуси. Автомобиль протаранил светофор на центральном проспекте Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Автомобиль протаранил светофор на центральном проспекте Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Водитель такси двигался на Volkswagen по Независимости со стороны улицы Калиновского в направлении Волгоградской.
Вблизи 117-го дома молодой человек не справился с управлением, вылетел на островок безопасности и врезался в светофор. Транспортное средство получило механические повреждения, пострадавших нет. Проводится проверка.