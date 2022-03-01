Прямой эфир

Такси на проспекте Независимости врезалось в светофор. Пострадавших нет

01 марта 2022 15:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Автомобиль протаранил светофор на центральном проспекте Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Такси на проспекте Независимости врезалось в светофор. Пострадавших нет-1

Водитель такси двигался на Volkswagen по Независимости со стороны улицы Калиновского в направлении Волгоградской.  

Такси на проспекте Независимости врезалось в светофор. Пострадавших нет-4

Вблизи 117-го дома молодой человек не справился с управлением, вылетел на островок безопасности и врезался в светофор. Транспортное средство получило механические повреждения, пострадавших нет. Проводится проверка.  

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Попыталась сорвать погон». На одном из участков для голосования в Минске пенсионерка напала на милиционера
28 февраля 2022 17:22

«Попыталась сорвать погон». На одном из участков для голосования в Минске пенсионерка напала на милиционера

19-летняя бесправница на Volkswagen врезалась в дерево в Минской области. Девушка получила травмы
28 февраля 2022 14:52

19-летняя бесправница на Volkswagen врезалась в дерево в Минской области. Девушка получила травмы

В Минске пьяный водитель Audi снёс ограждение и вылетел с дороги
23 февраля 2022 13:44

В Минске пьяный водитель Audi снёс ограждение и вылетел с дороги