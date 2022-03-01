Такси на проспекте Независимости врезалось в светофор. Пострадавших нет

Новости Беларуси. Автомобиль протаранил светофор на центральном проспекте Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Водитель такси двигался на Volkswagen по Независимости со стороны улицы Калиновского в направлении Волгоградской.