В Минском районе погиб водитель Kia – отбойник насквозь пробил машину

Новости Беларуси. Смертельное ДТП в Минском районе. На 26-м километре автодороги М6 Минск – Гродно 31-летний водитель за рулем Kia Sorento ехал в направлении столицы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Предварительно установлено, что он был в состоянии алкогольного опьянения. Молодой мужчина не справился с управлением, не снизил скорость перед барьерным ограждением дороги и врезался в него.