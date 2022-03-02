В Минском районе погиб водитель Kia – отбойник насквозь пробил машину

Новости Беларуси. Смертельное ДТП в Минском районе. На 26-м километре автодороги М6 Минск – Гродно 31-летний водитель за рулем Kia Sorento ехал в направлении столицы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Смертельное ДТП в Минском районе. На 26-м километре автодороги М6 Минск – Гродно 31-летний водитель за рулем Kia Sorento ехал в направлении столицы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Предварительно установлено, что он был в состоянии алкогольного опьянения. Молодой мужчина не справился с управлением, не снизил скорость перед барьерным ограждением дороги и врезался в него.
В результате удара металлическая конструкция пронзила салон машины. Пострадавший получил многочисленные травмы, от которых скончался в машине скорой помощи.