На МКАД перевернулась фура. Водитель в больнице

Новости Беларуси. Авария в Заводском районе. На внутреннем кольце МКАД опрокинулась фура, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Авария в Заводском районе. На внутреннем кольце МКАД опрокинулась фура, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Водитель грузовика MAN двигался со стороны улицы Байкальской в направлении улицы Молодежной. Он не справился с управлением, ушел в занос, фура оказалась на боку.
Водитель в больнице. На этом участке дороги образовалась пробка.