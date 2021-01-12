На МКАД перевернулась фура. Водитель в больнице

Новости Беларуси. Авария в Заводском районе. На внутреннем кольце МКАД опрокинулась фура, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Водитель грузовика MAN двигался со стороны улицы Байкальской в направлении улицы Молодежной. Он не справился с управлением, ушел в занос, фура оказалась на боку.