Житель Несвижского района пострадал, пытаясь распилить снаряд

Новости Беларуси. 61-летний житель деревни Завитая Несвижского района хотел распилить снаряд и пострадал в результате взрыва, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Кстати, мужчина нашел его еще в ноябре. И только накануне вспомнил о нем и принес опасную находку на работу. Затем решил его распилить, произошел взрыв.

Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.

По факту происшествия проверку проводят следователи Несвижского района. Назначены экспертизы.