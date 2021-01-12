Житель Несвижского района пострадал, пытаясь распилить снаряд

Новости Беларуси. 61-летний житель деревни Завитая Несвижского района хотел распилить снаряд и пострадал в результате взрыва, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. 61-летний житель деревни Завитая Несвижского района хотел распилить снаряд и пострадал в результате взрыва, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Кстати, мужчина нашел его еще в ноябре. И только накануне вспомнил о нем и принес опасную находку на работу. Затем решил его распилить, произошел взрыв.
Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.
По факту происшествия проверку проводят следователи Несвижского района. Назначены экспертизы.