В Молодечно водитель Citroen стал виновником двойного ДТП и скрылся с места происшествия

Новости Беларуси. В Молодечно действия водителя Citroen привели к двойному ДТП, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Днем автомобиль Citroen на светофоре врезался в BMW, от удара машину отбросило на грузовик. В аварии никто не пострадал. Водитель Citroen скрылся с места происшествия.