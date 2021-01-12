В Молодечно водитель Citroen стал виновником двойного ДТП и скрылся с места происшествия

Новости Беларуси. В Молодечно действия водителя Citroen привели к двойному ДТП, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Молодечно действия водителя Citroen привели к двойному ДТП, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Днем автомобиль Citroen на светофоре врезался в BMW, от удара машину отбросило на грузовик. В аварии никто не пострадал. Водитель Citroen скрылся с места происшествия.
Есть информация, что он мог сесть за руль в нетрезвом состоянии. Мужчина находится в розыске. По факту происшествия ведется проверка.