В Минской области произошло два крупных пожара. Из ТЦ в Смолевичах эвакуировали 58 человек

Новости Беларуси. Крупный пожар произошел в Борисове. Здесь загорелась квартира на втором этаже жилого дома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Хозяина-пенсионера спасти не удалось. Находившаяся в гостях женщина была госпитализирована с ожогами. Причина пожара выясняется.