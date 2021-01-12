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В Минской области произошло два крупных пожара. Из ТЦ в Смолевичах эвакуировали 58 человек

12 января 2021 14:51
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Новости Беларуси. Крупный пожар произошел в Борисове. Здесь загорелась квартира на втором этаже жилого дома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области произошло два крупных пожара. Из ТЦ в Смолевичах эвакуировали 58 человек-1

Хозяина-пенсионера спасти не удалось. Находившаяся в гостях женщина была госпитализирована с ожогами. Причина пожара выясняется.

В Минской области произошло два крупных пожара. Из ТЦ в Смолевичах эвакуировали 58 человек-4

Пожар случился и в Смолевичах. Задымление произошло в электрическом щите торгового центра. После того как сработала сигнализация, из помещения эвакуировали 58 человек. Никто не пострадал.

# Пожар в Минской области # происшествия # Фотофакт

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