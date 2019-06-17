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На ликёро-водочном заводе в Ивановском районе вспыхнул спирт

17 июня 2019 09:15
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Новости Беларуси. 15 июня в полпятого вечера на ликёро-водочном заводе в деревне Бродница Ивановского района произошёл взрыв.  

По сведениям МЧС Беларуси, прибывшие к месту инцидента спасатели выяснили, что на четвёртом этаже в пустой металлической ёмкости объёмом полтора кубометра вспыхнули пары спирта. Последующего горения не было.  

На ликёро-водочном заводе в Ивановском районе вспыхнул спирт-1

Фото: МЧС Беларуси  

В момент происшествия в помещении с бочкой велись сварочные работы по замене теплообменника. Никто из трёх находившихся рядом работников не пострадал.  

На ликёро-водочном заводе в Ивановском районе вспыхнул спирт-4

Фото: МЧС Беларуси  

Устанавливается причина случившегося. Рассматривается версия разрушения ёмкости из-за нагрева прямыми солнечными лучами.  

На ликёро-водочном заводе в Ивановском районе вспыхнул спирт-7

Фото: МЧС Беларуси  

Летом 2019 года в Гродненской области произошёл взрыв. 

Было разрушено одноэтажное здание на территории «Мостовдрева» – здесь подробности.  

# Взрыв # происшествия

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