На ликёро-водочном заводе в Ивановском районе вспыхнул спирт

Новости Беларуси. 15 июня в полпятого вечера на ликёро-водочном заводе в деревне Бродница Ивановского района произошёл взрыв.

По сведениям МЧС Беларуси, прибывшие к месту инцидента спасатели выяснили, что на четвёртом этаже в пустой металлической ёмкости объёмом полтора кубометра вспыхнули пары спирта. Последующего горения не было.