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Такси врезалось в маршрутку на трассе Минск – Молодечно: есть жертвы

17 июня 2019 07:44
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Новости Беларуси. Серьёзная авария на трассе Минск – Молодечно. Есть жертвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такси врезалось в маршрутку на трассе Минск – Молодечно: есть жертвы-1

Утром 17 июня недалеко от агрогородка Лошаны столкнулись маршрутка и такси. По предварительной информации, в ДТП погиб пассажир легковушки, которая врезалась в микроавтобус, забиравший пассажиров на остановке.

Такси врезалось в маршрутку на трассе Минск – Молодечно: есть жертвы-4

Другие подробности происшествия устанавливаются. На месте работают оперативные службы.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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