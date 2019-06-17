Такси врезалось в маршрутку на трассе Минск – Молодечно: есть жертвы

Новости Беларуси. Серьёзная авария на трассе Минск – Молодечно. Есть жертвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Утром 17 июня недалеко от агрогородка Лошаны столкнулись маршрутка и такси. По предварительной информации, в ДТП погиб пассажир легковушки, которая врезалась в микроавтобус, забиравший пассажиров на остановке.