На Денисовской автомобиль снёс светофор, на Вирской машина врезалась в троллейбус

Новости Беларуси. В Минске автомобиль снес светофор, пытаясь избежать столкновения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске автомобиль снес светофор, пытаясь избежать столкновения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
21-летний водитель Volkswagen двигался по улице Денисовской. При перестроении он не пропустил Citroen. Чтобы избежать столкновения, последний резко затормозил, выехал на разделительную полосу и врезался в светофор. В ДТП никто не пострадал.
Еще один водитель не учел погодные условия. 47-летняя женщина за рулем KIA, двигаясь по улице Вирской в направлении Кижеватова, врезалась в троллейбус. После удара автомобиль отбросило в маршрутное такси. Водитель KIA госпитализирована.