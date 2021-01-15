На Денисовской автомобиль снёс светофор, на Вирской машина врезалась в троллейбус

Новости Беларуси. В Минске автомобиль снес светофор, пытаясь избежать столкновения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

21-летний водитель Volkswagen двигался по улице Денисовской. При перестроении он не пропустил Citroen. Чтобы избежать столкновения, последний резко затормозил, выехал на разделительную полосу и врезался в светофор. В ДТП никто не пострадал.