Страшная авария произошла в Ивацевичском районе, погибли четыре человека

Новости Беларуси. Смертельное ДТП произошло ночью на трассе Брест – Москва в районе Ивацевичей. На месте происшествия продолжает работу группа экспертов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предварительно известно, что 41-летний водитель Volkswagen не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где совершил лобовое столкновение с микроавтобусом. Четыре человека легковушки, включая водителя, погибли. Еще двое мужчин сейчас в больнице. Сообщается, что угрозы жизни нет.