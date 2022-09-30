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Страшная авария произошла в Ивацевичском районе, погибли четыре человека

30 сентября 2022 07:57
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Новости Беларуси. Смертельное ДТП произошло ночью на трассе Брест – Москва в районе Ивацевичей. На месте происшествия продолжает работу группа экспертов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страшная авария произошла в Ивацевичском районе, погибли четыре человека-1

Предварительно известно, что 41-летний водитель Volkswagen не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где совершил лобовое столкновение с микроавтобусом. Четыре человека легковушки, включая водителя, погибли. Еще двое мужчин сейчас в больнице. Сообщается, что угрозы жизни нет.

Страшная авария произошла в Ивацевичском районе, погибли четыре человека-4

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Очевидцев ДТП просят связаться с управлением Следственного комитета по Брестской области и сообщить имеющуюся информацию.

# Авария # происшествия # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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