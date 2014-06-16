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На Ачинском нефтеперерабатывающем заводе произошел взрыв: 6 человек погибли

16 июня 2014 17:29
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Новости Беларуси. До 6 человек возросло число жертв техногенной аварии на Ачинском НПЗ. Семь человек госпитализированы. Один из пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии. Спасатели продолжают разбор завалов на месте взрыва.

Напомним, что ЧП произошло около 24.00 15 июня. Во время запуска взорвалась одна из труб, в которых происходит переработка нефти при высокой температуре. Взрывной волной в здании были выбиты окна. Жертвами стали рабочие. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

16 июня в Красноярском крае объявлен день траура

# происшествия # Взрыв

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