На Ачинском нефтеперерабатывающем заводе произошел взрыв: 6 человек погибли

Новости Беларуси. До 6 человек возросло число жертв техногенной аварии на Ачинском НПЗ. Семь человек госпитализированы. Один из пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии. Спасатели продолжают разбор завалов на месте взрыва.

Напомним, что ЧП произошло около 24.00 15 июня. Во время запуска взорвалась одна из труб, в которых происходит переработка нефти при высокой температуре. Взрывной волной в здании были выбиты окна. Жертвами стали рабочие. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.