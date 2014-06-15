160 кг сырой свинины пытался нелегально перевезти в топливном баке из Польши в Беларусь житель Каменца

Новости Беларуси. Курьез на границе. 160 килограммов сырого мяса в топливном баке. В таких антисанитарных условиях житель Каменца пытался нелегально провезти из Польши в Беларусь свинину.

27-летний мужчина пересекал границу в пункте таможенного оформления «Песчатка». При досмотре автомобиля таможенники обнаружили тайник. Подобный способ перевозки мяса удивил даже видавших виды сотрудников.

Нарушитель пояснил, что перевозил свинину исключительно для собственных нужд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Дубинко, сотрудник пресс-группы Брестской таможни:

Ввоз свинины на территорию Таможенного союза временно запрещен. Мясо ввозилось в антисанитарных условиях – в топливном баке автомобиля «Мерседес», оснащенного газобаллонной установкой. Мясо и автомобиль 1984 года выпуска изъяты до решения суда. Проводится проверка.