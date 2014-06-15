3 человека, в том числе 2 детей, погибли во время урагана на музыкальном фестивале в Челябинской области

Новости России. Жертвами разгула стихии в Челябинской области стали 3 человека. Это женщина и двое детей. Еще 9 госпитализированы. Состояние некоторых из них крайне тяжелое.

Трагедия произошла на Ильменском фестивале. Ветер налетел внезапно и огромные деревья стали падать прямо на палаточный городок. Машины, припаркованные под соснами, превратились в груды металла.

По предварительным данным, на фестиваль авторской музыки приехало около 30 тысяч человек. В связи с произошедшим мероприятие было закрыто. На месте трагедии был развернут оперативный штаб. Людей эвакуировали на автобусах и дополнительных электричках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.