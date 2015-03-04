Минск: 23-летний пассажир метро разбил лицо о зеркало прибывающего поезда

Новости Беларуси. Инцидент произошел на станции «Площадь Ленина».



23-летний парень стоял в начале платформы по ходу движения поезда. Вылетев на высокой скорости из тоннеля, поезд задел голову парня зеркалом заднего вида.



Андрей Кузьмин, пресс-секретарь Минского метрополитена (в комментарии onliner.by):

Я не готов уточнять диагноз, но лицо пассажира было довольно сильно разбито. На место прибыли врачи скорой помощи, обработали раны и забрали парня в больницу. Поезд с практически снесенным зеркалом заднего вида также отправился на ремонт в депо.

В очередной раз напоминаем: метрополитен – при выполнении установленных правил поведения место безопасное. Основное, что следует помнить всегда – нельзя заходить за полосу возле края платформы. А лучше всего – даже не приближаться к ней до полной остановки поезда. Спешащие первыми влезть в вагон люди могут нечаянно вас толкнуть – и вы окажетесь на рельсах. О том, как действовать во время чрезвычайных ситуаций в метро читайте здесь.