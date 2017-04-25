Медики о состоянии белорусов, пострадавших в аварии в Польше

Новости Беларуси. Мы продолжаем следить за судьбой белорусов, которые пострадали в дорожной аварии в Польше.

На рассвете туристический автобус съехал в кювет и опрокинулся. В нем находились 43 человека.

Почти половине из них потребовалась помощь врачей. Известно, что преимущественно это жители Гродно. Дорога домой из Праги для них пока не закончилось. Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Завада в воеводстве Лодзь.

На место происшествия приехало несколько пожарных бригад и 8 экипажей скорой помощи.

Спасательная операция продолжалась несколько часов. Понадобилось на какое-то время поставить автобус таким образом, чтобы открыть доступ к людям, оказавшимся в ловушке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.