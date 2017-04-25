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Медики о состоянии белорусов, пострадавших в аварии в Польше

25 апреля 2017 15:05
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Новости Беларуси. Мы продолжаем следить за судьбой белорусов, которые пострадали в дорожной аварии в Польше.

На рассвете туристический автобус съехал в кювет и опрокинулся. В нем находились 43 человека.

Почти половине из них потребовалась помощь врачей. Известно, что преимущественно это жители Гродно. Дорога домой из Праги для них пока не закончилось. Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Завада в воеводстве Лодзь.

На место происшествия приехало несколько пожарных бригад и 8 экипажей скорой помощи.

Спасательная операция продолжалась несколько часов. Понадобилось на какое-то время поставить автобус таким образом, чтобы открыть доступ к людям, оказавшимся в ловушке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Медики о состоянии белорусов, пострадавших в аварии в Польше -1

Адам Калаза, комиссар:
По нашему приезду состояние двух человек было определено как особо тяжкое. Им понадобилась экстренная госпитализация, причем с особой аккуратностью.

Подробности аварии – в видеоматериале.

# происшествия # Фотофакт # Авария в Польше

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