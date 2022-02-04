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МАЗ протаранил разделительный парапет на МКАД

04 февраля 2022 15:51
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Новости Беларуси. Водитель большегруза протаранил разделительный парапет на МКАД, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

МАЗ протаранил разделительный парапет на МКАД-1

Управляя автомобилем МАЗ с полуприцепом, водитель ехал со стороны улицы Инженерной в направлении Партизанского проспекта. В момент движения он не справился с управлением, допустил занос транспортного средства, в результате чего произошло столкновение с автомобилем ВИС, а далее совершил наезд на металлическое ограждение. Во время ДТП никто не пострадал. Проводится проверка.  

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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