МАЗ протаранил разделительный парапет на МКАД

Управляя автомобилем МАЗ с полуприцепом, водитель ехал со стороны улицы Инженерной в направлении Партизанского проспекта. В момент движения он не справился с управлением, допустил занос транспортного средства, в результате чего произошло столкновение с автомобилем ВИС, а далее совершил наезд на металлическое ограждение. Во время ДТП никто не пострадал. Проводится проверка.