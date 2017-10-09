Мальчик поскользнулся и упал с 30 метров: чем может закончиться игра в руферов

Новости Беларуси. Опасные игры в Гродно: подростки взбираются на крыши или балконы многоэтажек ради удачного кадра, пытаясь таким образом выделиться среди сверстников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что на балконе пытается доказать ребенок – угадать непросто.

А на этом видео ставки еще выше – в 9 этажей. Ради экстремального фото подросток свесился с крыши и держится за металлическое ограждение только руками. Никакой страховки – друг фотографирует. Эту ситуацию очевидец заснял из окна соседнего высотного здания.

Здесь же Илона Пяткова каждый день выгуливает собаку. Проблема детей на крыше ей не безразлична – у самой дочка. Илона Пяткова, жительница Гродно:

Дети сидели ноги свесив. Просто мы смотрим, что даже родители не реагируют на это все. Как подростки взбираются на здание, гродненка может лишь предполагать. Ведь ключей от двери на крышу нет даже у владельцев квартир.

Галина Буро, СТВ:

А вот эту деревянную лестницу мы обнаружили случайно в процессе съемки. И она совсем не похожа на пожарную. Не исключено, что кто-то ее здесь оставил или специально поставил. Секрет таинственной лестницы открыли местные жители: служит она не строительным целям. Артем Салалайко, житель Гродно:

Эта лестница стоит здесь почти целый год. Там, наверное, гуляют дети. Проблема так называемых руферов в обществе в последнее время обострилась. Погоня за популярностью в соцсетях стала для подростков целью, которая оправдывает средства.

Андрей Автух, старший инспектор по особым поручениям УВД Гродненского облисполкома:

Многие не понимают и забывают, что это очень опасно. Нельзя сбрасывать со счетов изношенность зданий и так далее. Вообще нельзя приближаться к таким местам. Поэтому здесь многое зависит и от родителей. А вот крыша этого здания уже вряд ли попадет в видеоблоги, да и местные дети экстремальных фото явно не хотят. Слишком свежи воспоминания о трагедии. Здесь компания школьников играла на высоте, фотографировалась, бегала среди кровельных вентиляций. И все это было весело, пока один из мальчиков не сорвался вниз. 30-метровая высота не оставила ни единого шанса. Леше было всего 7 лет.

Валерия Воронцова, жительница Гродно:

Два брата. Они пошли втроем с другом на крышу. Мальчик поскользнулся и упал, а все остальные живы.