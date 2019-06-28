Максимально быстро оказать помощь. В Воложинском районе проверили готовность аварийных служб

Новости Беларуси. В Воложинском районе проверили готовность аварийных служб в случае чрезвычайных ситуаций, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Это сильный ветер, ливень, утечка газа, угроза обрушения крыши, авария на дороге, спасение на воде. Ликвидировать все чрезвычайные происшествия необходимо было в оптимальный срок.

Три дня представители Министерства внутренних дел, Госавтоинспекции, жилищно-коммунального хозяйства и спасатели отрабатывали варианты возможных происшествий.

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

Все аварийные службы района на практике и теоретически отрабатывают различные вводные. При этом план учений продуман таким образом, чтобы ситуация развивалась с наихудшим показателем, чтобы и энергетики, и МВД, и МЧС смогли отработать свои действия в случае реальной чрезвычайной ситуации, максимально быстро оказали помощь населению.

Кроме практики были еще и теоретические занятия. В сборах приняли участие около полусотни специалистов аварийных служб.

Следующий район для отработки чрезвычайных ситуаций – Логойский.