84-летний пенсионер обезвредил вооруженного «вора сковородок» обухом по голове

Новости Беларуси. В Мстиславском районе 84-летний пенсионер обезвредил и сдал правоохранителям вора-рецидивиста.
51-летний житель Чаусского района будучи в нетрезвом состоянии разбил в доме старика окно и проник в дом.
По версии следствия, злоумышленник пытался похитить чугунную сковороду!
Но не тут-то было - хозяин был дома. Вот только не желая покинуть дом без добычи, подозреваемый принялся угрожать пенсионеру ножом.
Дедушка оказался не из пугливых: обезвредил обидчика, нанеся удар обухом от топора по голове.
На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа.
Следственный комитет Республики Беларусь:
В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты предметы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу. Назначен ряд судебных экспертиз. Подозреваемый задержан, его действия подозреваемого квалифицированы по ч.2. ст.207 (разбой).
Возбуждено уголовное дело.
К слову, сковородку ценным предметом назвать сложно, но и ее вместе с тем, что еще могло бы попасться на глаза злоумышленнику (не закончилась история «хэппи-эндом»), было бы жалко.
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