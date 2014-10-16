84-летний пенсионер обезвредил вооруженного «вора сковородок» обухом по голове

Новости Беларуси. В Мстиславском районе 84-летний пенсионер обезвредил и сдал правоохранителям вора-рецидивиста.

51-летний житель Чаусского района будучи в нетрезвом состоянии разбил в доме старика окно и проник в дом.

По версии следствия, злоумышленник пытался похитить чугунную сковороду!

Но не тут-то было - хозяин был дома. Вот только не желая покинуть дом без добычи, подозреваемый принялся угрожать пенсионеру ножом.

Дедушка оказался не из пугливых: обезвредил обидчика, нанеся удар обухом от топора по голове.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа.



Следственный комитет Республики Беларусь:

В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты предметы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу. Назначен ряд судебных экспертиз. Подозреваемый задержан, его действия подозреваемого квалифицированы по ч.2. ст.207 (разбой).

Возбуждено уголовное дело.

К слову, сковородку ценным предметом назвать сложно, но и ее вместе с тем, что еще могло бы попасться на глаза злоумышленнику (не закончилась история «хэппи-эндом»), было бы жалко.

Куда меньше повезло жителям многоэтажки в Минске: домушники-«альпинисты» обокрали две квартиры почти на 50 млн рублей.

Без денег, ювелирных украшений и дорогостоящей фототехники остались жильцы верхних этажей новостройки. Смотрите видео.