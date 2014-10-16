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Щучин: 19-летняя учительница догнала вора и вернула свою сумку

16 октября 2014 13:32
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Новости Беларуси. 31-летний мужчина уже четыре раза сидел за грабеж. В тот вечер он подстерег случайную прохожую. Вырвал из ее рук сумочку и поспешил унести ноги. Но не тут то было.

Пресс-служба УВД Гродненского облисполкома:
Потерпевшая сама догнала обидчика, оказала ему сопротивление, а подоспевшие на помощь граждане окончательно урезонили нападавшего, вскоре передав его подоспевшим по вызову сотрудникам милиции.

В сумке молодой учительницы был мобильный телефон, немного денег и дамские принадлежности. Но не это главное.

Судя по оперативным сводкам, не перевелись еще люди, способные постоять и за себя, и за других. Несколько лет назад храбрый юноша спас школьницу от изнасилования. Поздно вечером, возвращаясь домой, Игорь услышал крики о помощи. В безлюдном дворе он не сразу разглядел 2 тени. И, что важно, не прошел мимо. Что было дальше, вы узнаете из видео.

# происшествия # Нападение

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