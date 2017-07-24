Автопоезд протаранил маршрутку с пассажирами в Логойском районе: водитель микроавтобуса скончался

Новости Беларуси. Водитель стал жертвой лобового столкновения тягача и микроавтобуса в Логойском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Авария случилась на выходных. Смертельно раненого человека из автомобиля доставали сотрудники МЧС с помощью специального инструмента.

В этом ДТП пострадали еще два человека – пассажиры микроавтобуса, их с травмами доставили в больницу. Причины ЧП устанавливаются.

И еще в ликвидации последствий одного ДТП понадобилась помощь спасателей. В Дзержинском районе водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в отбойник.