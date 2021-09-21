Кибермошенники похитили у пенсионера 250 евро

Новости Беларуси. Следственный комитет Беларуси отмечает всплеск киберпреступлений. Злоумышленники представляются сотрудниками банка или милиции и выманивают у людей деньги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, недавно мошенники обокрали пенсионера. Ему позвонил неизвестный и представился сотрудником Следственного комитета. Он сообщил, что на имя пожилого мужчины пытались взять кредит и в целях безопасности необходимо заблокировать банковскую карту.

В итоге тот сообщил данные, позволяющие получить доступ к его счету. Результат не заставил себя долго ждать. Преступники списали почти 800 рублей. По факту хищения денежных средств возбуждено уголовное дело.