Прямой эфир

Кибермошенники похитили у пенсионера 250 евро

21 сентября 2021 06:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Следственный комитет Беларуси отмечает всплеск киберпреступлений. Злоумышленники представляются сотрудниками банка или милиции и выманивают у людей деньги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кибермошенники похитили у пенсионера 250 евро-1

Так, недавно мошенники обокрали пенсионера. Ему позвонил неизвестный и представился сотрудником Следственного комитета. Он сообщил, что на имя пожилого мужчины пытались взять кредит и в целях безопасности необходимо заблокировать банковскую карту.

В итоге тот сообщил данные, позволяющие получить доступ к его счету. Результат не заставил себя долго ждать. Преступники списали почти 800 рублей. По факту хищения денежных средств возбуждено уголовное дело.

# Мошенничество # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
У них есть всё необходимое. Что сейчас с детьми погибшей беженки из Ирака?
20 сентября 2021 17:31

У них есть всё необходимое. Что сейчас с детьми погибшей беженки из Ирака?

Смертельное ДТП. Тракторист поправлял зеркало заднего вида и упал под колёса своей машины
20 сентября 2021 14:35

Смертельное ДТП. Тракторист поправлял зеркало заднего вида и упал под колёса своей машины

Обнаружены признаки волочения тела со стороны Польши. Выясняются обстоятельства смерти гражданки Ирака
20 сентября 2021 08:47

Обнаружены признаки волочения тела со стороны Польши. Выясняются обстоятельства смерти гражданки Ирака