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Смертельное ДТП. Тракторист поправлял зеркало заднего вида и упал под колёса своей машины

20 сентября 2021 14:35
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Новости Беларуси. За выходные, 18 и 19 сентября, произошло шесть дорожно-транспортных происшествий, один человек погиб, пять человек травмированы. Задержаны 24 нетрезвых водителя. 47 управляли транспортом без прав, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Смертельное ДТП. Тракторист поправлял зеркало заднего вида и упал под колёса своей машины-1

Одна из аварий произошла вблизи агрогородка Каваличи Стародорожского района. 18-летний водитель трактора с прицепом двигался в направлении деревни Старые Фаличи.

Смертельное ДТП. Тракторист поправлял зеркало заднего вида и упал под колёса своей машины-4

Во время движения парень открыл дверь кабины и попытался отрегулировать зеркало заднего вида. В результате молодой человек потерял равновесие и упал на проезжую часть, попав под колеса трактора. Юноша скончался на месте.

Смертельное ДТП. Тракторист поправлял зеркало заднего вида и упал под колёса своей машины-7

А на 32-м километре автодороги Р1 44-летний водитель Lada не справился с управлением, съехав в кювет, врезался в водосливную трубу. Причиной ДТП стало плохое самочувствие водителя. В результате аварии пассажирка с травмами доставлена в больницу.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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