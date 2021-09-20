Смертельное ДТП. Тракторист поправлял зеркало заднего вида и упал под колёса своей машины

Новости Беларуси. За выходные, 18 и 19 сентября, произошло шесть дорожно-транспортных происшествий, один человек погиб, пять человек травмированы. Задержаны 24 нетрезвых водителя. 47 управляли транспортом без прав, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Одна из аварий произошла вблизи агрогородка Каваличи Стародорожского района. 18-летний водитель трактора с прицепом двигался в направлении деревни Старые Фаличи.

Во время движения парень открыл дверь кабины и попытался отрегулировать зеркало заднего вида. В результате молодой человек потерял равновесие и упал на проезжую часть, попав под колеса трактора. Юноша скончался на месте.