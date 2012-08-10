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Изверг, оторвавший птенцам бакланов клювы, оштрафован на 2,5 млн рублей и должен внести в доход Беларуси 20 млн 700 тысяч

10 августа 2012 10:00
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Новости Беларуси. Суд Чашникского района принял решение оштрафовать жителя Чашникского района за жестокое обращение с птенцами баклана на 2,5 миллиона и взыскать в доход государства 20 миллионов 700 тысяч рублей.

Первое судебное заседание прошло сегодня в Витебской области. Обвиняемый по этому делу – местный 30-летний житель, рыбак местного ПМК, объясняя свой жестокий поступок в суде сказал, что «слышал о вреде, который бакланы наносят, поедая рыбу в больших количествах».

 

Первое судебное заседание по делу о птенцах бакланов пройдет 10 августа в Витебской области

Первое судебное заседание по делу о птенцах бакланов пройдет 10 августа в Витебской области. Жуткий акт вандализма произошел в Чашникском районе в середине июня этого года. На острове вблизи рыбхоза было обнаружено несколько десятков птенцов бакланов с отрезанными клювами. В последствии около 30 из них умерли от голода, некоторых усыпили.

Подозреваемый по этому делу – местный 30-летний житель. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, ему грозит штраф в размере от 10 до 30 базовых величин (одна базовая сейчас составляет 100 тысяч рублей) или административный арест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Птицы Беларуси

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