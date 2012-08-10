В Турции потерпел крушение пожарный вертолет с российскими пилотами. 5 человек погибли

Новости Турции. В Турции потерпел крушение пожарный вертолет. Трагедия унесла жизни 5 человек. Трое из них – россияне, двое – местные летчики. Факт авиакатастрофы подтвердили в Росавиации.

Инцидент произошел в провинции Мугла. По предварительным данным, вертолет во время тушения лесных пожаров столкнулся с горой. Затем скатился вниз, в труднодоступную местность.

Причины ЧП будет выяснять специальная комиссия. В ее состав войдут турецкие и российские специалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.