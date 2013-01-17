Из-за сильных снегопадов в ряде регионов Беларуси введен план «Погода»

Новости Беларуси. План «Погода» введен в ряде регионов Беларуси. Снег, метель, гололедица. Обстановка остается сложной. Особенно в столице, Минской, Могилевской и Гродненской областях, где метели продолжаются. Осадки шли по республике всю ночь и к утру выросли сугробы.

В первой половине дня высота покрова значительно подросла. К примеру, в Новогрудке Гродненской области уже выпала половина нормы осадков за месяц. В Минске - четверть. В Витебской снегопад к вечеру усилится. На дороги страны выехало около полутора тысяч снегоуборочных машин. Однако, техника пока не справляется со стихией, снежные наносы существенно сужают ширину проезжей части.

Водители:

Уходит время на то, чтобы очистить машину от снега, очистить прилегающую территорию автомобиля от снега, чтобы можно было двигаться. И вообще-то движение на дорогах затруднено.

Езжу сегодня с половины восьмого утра, снега в городе очень много, ездить тяжело. Дороги, вроде чистят, но скорее всего просто не успевают.

По улицам не проехать, сплошные пробки. Дворник чистит, а что толку от его помощи?

Очень тяжело двигаться, а кольцо – площадь Победы, интенсивное движение, если честно, просто проехать его – это кучу времени занимает.

Скорость транспортного потока заметно снизилась. Из-за пробок утром многие автовладельцы опоздали на работу. В столице серьезные заторы наблюдались на втором кольце, в микрорайоне Кунцевщина и на проспекте Независимости. Скорость на Минской кольцевой автодороге временно ограничена до 70 километров в час, а в районе деревни Зацень — до 50 километров в час.

Вячеслав Липень, инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

В связи с ухудшением погодных условий, ГАИ рекомендует водителям отказаться от поездок на автомобиле, воспользоваться общественным транспортом, но если вы за рулем – будьте внимательны, осторожны. Для тех водителей, которые оставляют автомобили на длительное хранение вдоль проезжей части, хотелось бы отметить, что они мешают уборке снега.

Общественный транспорт сегодня утром выбился из обычного графика, к тому же был переполнен. На остановках также сугробы. Люди вынуждены буквально «нырять» в снег, чтобы дойти до дверей автобуса или троллейбуса. А автовладельцы вооружились лопатами.

Вадим Музыченко, водитель автобусного парка №4 Минска:

Время увеличивается, люди недовольны, конечно, которые стоят на остановках. Нужно понимать, что погода диктует свои правила.

Ситуацию в столице сегодня обсуждали в Мингорисполкоме. На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям особое внимание уделили теме содержания Минской кольцевой, своевременной очистке и подсыпке тротуаров и остановок общественного транспорта. Работы по уборке улиц идут круглосуточно. За сутки из мегаполиса вывезено уже тринадцать тысяч кубических метров снега.

Денис Глинский, директор КУП «Горремавтодор Мингорисполкома»:

За эти сутки уже высыпали на улицы города Минска около 590 тонн соли и свыше 1100 метров кубических песчано-соляной смеси. Работаем мы круглосуточно, рабочий день уборщика территории 11 часов, также как и техника. Снег вывозим на специализированные свалки.

Марина Малаева, начальник отдела городского хозяйства Мингорисполкома:

Хотелось обратиться к жителям города, чтобы своевременно оказывали помощь по очистке на дворовых территориях снега вокруг своих машин и не оставляли транспорт вдоль улично-дорожной сети, потому что данный транспорт мешает механизированной уборке города.

Городские власти просят автолюбителей не парковаться вдоль тротуаров, не мешать работе специальной техники. «Подснежники» при уборке улиц будут эвакуировать. По прогнозам синоптиков, снег в Минске будет идти весь день, затем ожидается понижение температуры воздуха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Галина Гилевич, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

На этих работах задействовано у нас ежедневно более 5000 рабочих по комплексной уборке, но вот в таких сложных погодных условиях, когда идут снегопады, жилищная организация привлекает на работу не только рабочих по комплексной уборке, но и рабочих текущего ремонта, инженерно-технических работников, а также население, работников предприятий, организаций.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского гидрометеорологического центра:

Ближе к вечеру циклон начнет уходить на Россию, погода начнет постепенно улучшаться, уже начиная с юго-западных районов. Но сегодня еще действует штормовое предупреждение, особенно по северо-западной половине, что так сохранятся сложные погодные условия и сильный снег. В пятницу погода существенно улучшится, на большей части территории снег уже прекратится, но при этом ожидается усиление морозов.

Национальный аэропорт Минск, несмотря на обильный снегопад, работает в штатном режиме. Взлетно-посадочная полоса поддерживается в должном состоянии. Прилеты и вылеты воздушных судов выполняются без существенных отклонений от графика, за исключением отмены сегодняшнего рейса из Вены, который ожидался в Минске днем. Как пояснили в аэропорту, такое решение приняла австрийская авиакомпания.