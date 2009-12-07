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Из-за отсутствия фликеров на дорогах Минской области 6 декабря погибли три пешехода

07 декабря 2009 14:04
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Об этом сообщили в пресс-службе УГАИ УВД Миноблисполкома.

Кроме того, два пешехода, которые также в темное время суток не обозначили себя светоотражающими элементами, получили травмы. В ГАИ отметили, что во всех пяти случаях люди внезапно появлялись на дороге перед близко идущим транспортом.

Однако этих ДТП можно было избежать, если бы пешеходы не пренебрегли элементарными правилами. ГАИ напоминает, что дорогу нужно переходить в специально отведенных местах, а примерно с 17 часов обозначать себя фликерами. В то же время водителям во избежание наездов на пешеходов необходимо двигаться в населенных пунктах с такой скоростью, которая позволяет контролировать ситуацию.

Также в ГАИ сообщили, что в ближайшие сутки в Минской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и температура от –1 до +2 градусов. Это может привести к образованию гололеда на некоторых участках дорог, сообщает БЕЛТА.

# происшествия # Сбили пешехода на пешеходном переходе

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