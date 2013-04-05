Итальянская семья пыталась перевезти через границу 12 золотых слитков весом 110 кг

Новости Италии. 12 золотых слитков весом 110 килограммов пыталась провезти через границу, на первый взгляд, обычная итальянская семья – муж с женой и тремя детьми. Ценный груз был завернут в газету и спрятан в салоне автомобиля, под ковриком.

Таможенников насторожило нервозное поведение главы семейства. Поэтому машину проверяли тщательней.

Откуда взялись золотые слитки на 4,5 миллиона евро мужчина объяснить не смог. Ему предъявлено обвинение в отмывании денежных средств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.