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Итальянская семья пыталась перевезти через границу 12 золотых слитков весом 110 кг

05 апреля 2013 06:16
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Новости Италии. 12 золотых слитков весом 110 килограммов пыталась провезти через границу, на первый взгляд, обычная итальянская семья – муж с женой и тремя детьми. Ценный груз был завернут в газету и спрятан в салоне автомобиля, под ковриком.

Таможенников насторожило нервозное поведение главы семейства. Поэтому машину проверяли тщательней.

Откуда взялись золотые слитки на 4,5 миллиона евро мужчина объяснить не смог. Ему предъявлено обвинение в отмывании денежных средств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Контрабанда

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