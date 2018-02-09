Хотели подзаработать. В Минской области задержаны несовершеннолетние молодые люди, распространявшие наркотики

Ребята были курьерами интернет-магазинов, они закладывали психотропы. Организаторы бизнеса обещали им хорошую зарплату, которая на самом деле составила лишь несколько сотен долларов. Теперь молодым людям придется отвечать по всей строгости закона. Возбуждено уголовное дело.