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Хотели подзаработать. В Минской области задержаны несовершеннолетние молодые люди, распространявшие наркотики

09 февраля 2018 15:27
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Новости Беларуси. Несовершеннолетних распространителей наркотиков задержали на Минщине, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Хотели подзаработать. В Минской области задержаны несовершеннолетние молодые люди, распространявшие наркотики-1

Ребята были курьерами интернет-магазинов, они закладывали психотропы. Организаторы бизнеса обещали им хорошую зарплату, которая на самом деле составила лишь несколько сотен долларов. Теперь молодым людям придется отвечать по всей строгости закона. Возбуждено уголовное дело.

# происшествия # Наркотики # Фотофакт

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