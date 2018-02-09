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Подозреваемая в похищении сумки женщина добровольно обратилась в милицию

09 февраля 2018 15:26
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Новости Беларуси. Разыскиваемая по подозрению в краже чужой сумки женщина сама пришла в милицию.

По сведениям УВД Миноблисполкома, днём 12 января в посёлке Лесной 35-летняя пассажирка забыла в автобусе сумку. Гражданка сообщила об утрате диспетчеру на станции «Карбышева» в Минске.

Диспетчер связалась с водителем автобуса. Мужчина рассказал, что другая пассажирка сообщала ему о находке, но решила самостоятельно вернуть сумку владелице.

35-летняя женщина пришла к выводу, что её сумка украдена. Немного позже на её сотовый телефон пришло оповещение о снятии с карточки 250 рублей.

Присвоившая сумку женщина обнаружила в ней ПИН-код карточки и сняла деньги из банкомата неподалёку от станции «Карбышева». По изъятому с камеры банкомата видео водитель автобуса опознал пассажирку, нашедшую сумочку.

9 февраля разыскиваемая сама пришла в милицию. Она рассказала, что собиралась вернуть сумку, но передумала. Позже она сняла с карточки почти все деньги, забрала наличность из сумки, а остальное выбросила в мусорку.

Зимой 2018 года по подозрению в воровстве была задержана 20-летняя девушка.

Целью становились пенсионерки – подробности здесь.

# происшествия # Кража

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