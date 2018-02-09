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Два года уклонялись от уплаты налогов. Задержаны руководители службы маршрутных такси из Минской области

09 февраля 2018 14:53
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Новости Беларуси. Двух руководителей частной службы маршрутных такси из Минской области задержали по подозрению в уклонении от уплаты налога, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Два года уклонялись от уплаты налогов. Задержаны руководители службы маршрутных такси из Минской области-1

2 года они не считали нужным рассчитываться с государством. Использовали различные схемы. Например, меняли данные кассовых аппаратов. Таким образом, положили в карман 200 тысяч рублей. По месту жительства подозреваемых провели обыск, имущество – арестовали.

Два года уклонялись от уплаты налогов. Задержаны руководители службы маршрутных такси из Минской области-4

# происшествия # Налоги # Фотофакт

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