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Гродно: 28-летний мужчина разгромил три машины из-за проигрыша в казино

21 октября 2014 16:38
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Новости Беларуси. В тот вечер, а точнее ночь, 28-летний житель Гродно проиграл в казино около Br10 млн. Молодой человек вышел из игорного заведения и принялся ломать все, что попадало под руку.

В результате пострадали три случайных автомобиля. Мужчина крушил машины руками и ногами, позже в ход пошли бутылки и булыжники.

Молодого человека задержали на месте. И, судя по всему, возмещение ущерба будет стоить больше, чем он проиграл в казино. У Chevrolet Spark покорежены двери, бампер, капот, разбито лобовое стекло, у Audi A6 разбиты двери и лобовое стекло, у Citroen C4 Picasso выбиты зеркала заднего вида.

Напомним, в прошлом месяце в Гродно задержали еще одного хулигана.

Мужчина на улице открыл стрельбу по людям из пневматического пистолета.

Около 10 раз он выстрелил в сторону 23-летнего парня, а также по другим гражданам. При себе у него нашли пневматический пистолет и газовый баллончик. По счастливой случайности, никто не пострадал. Подробности вы узнаете из видео.

# происшествия # Хулиганство

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