Новости Греции. Греция просит помощи у ЕС в борьбе с пожарами. Там все силы экстренных служб брошены на борьбу со стихией, которая возникла на фоне 40-градусной жары. Мощный лесной пожар, вспыхнувший накануне в Афинах, стремительно разрастается. Пламя вплотную подобралось к жилым домам, из-за густого дыма невозможно выйти на улицу. Потребовалась эвакуация людей. Несколько домов на холме сгорели дотла. Во многих районах местным жителям приходится самим сражаться с огнем.

Премьер страны попросил помощи у Евросоюза, признав, что самостоятельно Эллада со стихийным бедствием справиться не может. На данный момент не все страны ЕС на просьбу откликнулись, вопрос находится на стадии рассмотрения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.