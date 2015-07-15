Рекорд двоих жителей Слуцка, добывших более 150 кг карпа, будет занесен в уголовное дело

Новости Беларуси. Рекорд двоих жителей Слуцка, добывших более 150 килограммов карпа, будет занесен в уголовное дело. Рыбу мужчины выловили из пруда хозяйства «Красная Слобода». На охраняемой территории им удалось расставить сети.

Нарушителям вменяется статья не браконьерство, а кража, причем совершенная группой лиц. Туго набитые мешки с рыбой, будь их содержимое продано по рыночным ценам, потянули бы на сумму свыше 5,5 миллионов рублей, а теперь тянут на внушительный тюремный срок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.