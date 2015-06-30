Двухлетний мальчик утонул в колодце в Столинском районе

Новости Беларуси. Трагедия в Давид-Городке произошла около десяти часов вечера. Малыш гулял во дворе. В какой-то момент он прыгнул с кучи песка на деревянную крышку колодца. Она проломилась, и мальчик упал вниз.

Пресс-служба УВД Брестского облисполкома:

Отец, который был неподалеку, пытался спасти сына. Несмотря на то что воды в колодце было немного, ребенок утонул. Есть предположение, что он мог удариться при падении и потерять сознание.

Районный отдел Следственного комитета по данному факту проводит проверку.

Как сообщили в Столинском райисполкоме, семья, в которой произошла трагедия, характеризуется положительно. В ней также воспитывается десятилетняя дочь.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям в очередной раз отмечают, что к подобным трагедиям зачастую приводит беспечность родителей и близких родственников.

Напомним, весной в Гомеле именно беспечность отца привела к трагедии. Пятилетний ребенок утонул в очистном коллекторе.

Все произошло на авторынке, куда отец мальчика отправился за запчастями. Видимо, увлекшись покупками, сына он хватился слишком поздно, когда прохожие обратили внимание на потерянную детскую шапку. Найти ребенка удалось лишь спасателям-водолазам уже на большой глубине. Подробности вы узнаете из видео.