Двух выпускников задавил водитель под Барановичами

Новости Беларуси. В 2:50 ночи с субботы на воскресенье водитель Audi 100 сбил мужчину и женщину, которые шли по краю проезжей части в д. Новая мышь. Они шли без фликеров в попутном направлении, пара скончалась на месте. Погибший (1951 г. р.) — житель соседней деревни Звездное, а его спутница (1955 г. р.) — из Пинска.

Как пишут местные СМИ, погибшая женщина приехала из Пинска на 40-летнюю годовщину школьного выпуска. А мужчина, который окончил школу на несколько лет раньше, узнав, что его школьная подруга будет на вечере, пришел из соседней деревни, чтобы повидаться с ней. По словам бывших одноклассников погибшей, в тот вечер женщина и ее школьный друг ушли с вечера раньше и гуляли по деревне.

Водитель Audi оказался пьян. Во время первой попытки в выдыхаемом воздухе у него показало 0,6 промилле, во время второй — 0,8 промилле, сообщает onliner.