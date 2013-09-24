В Москве мужчина на глазах у прохожих убил девушку

Новости России. Драма разыгралась на юго-востоке Москвы вечером. Со слов очевидцев, мужчина пытался вырвать из рук девушки сумочку.

Русская служба новостей:

Жертва оказала активное сопротивление, тогда злоумышленник ударил её ножом в грудь, забрал сумочку и скрылся.

Преступник объявлен в розыск. Момент нападения, по информации «Интерфакс», зафиксирован камерой видеонаблюдения.

Напомним, неделю назад аналогичная трагедия произошла в Беларуси. В центре Орши средь бела на глазах у прохожих 29-летний мужчина жестоко расправился со своей бывшей женой (смотрите видео).