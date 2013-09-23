Пожар на льнозаводе в Витебской области. Уничтожено более 500 тонн сырья для производства волокна

Новости Беларуси. Крупный пожар в Витебской области. В Сенно сгорело свыше 530 тонн льнотресты, хранившейся под навесом. Огонь вспыхнул минувшим вечером, но потушить его полностью не удалось даже спустя сутки. О ЧП на пульт дежурного МЧС звонки поступали десятками. Спасатели, прибывшие на место возгорания, смогли сдержать стихию и не позволили пламени перебросится на соседние хранилища и жилые дома.

Екатерина Русина, очевидец происшествия:

Открыто окно было и послышались как будто выстрелы: фейерверки, петарды, что такое вот. Я еще тогда подошла ближе к окну: думаю, интересно, стрельба такая как будто, вообще не понятно, но не петарды. Я на площадку выхожу, в окно как раз видно, что огонь такой. Ну, правильно, вышли сюда, выскочили – полыхало все.

Переполох в Сенно вызвали не залпы фейерверков, а как оказалось, самое настоящее ЧП. Всего метрах в трехстах от жилых домов загорелось свыше 500 тонн сложенной под навес льнотресты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иосиф Свистунов, директор ОАО «Сенненский райагросервис»:

Треста предназначалась для переработки на льнозаводе на льноволокно. Практически сгорело 533 тонны льнотресты на сумму 788 миллионов 840 тысяч.

Высушенный северный шелк, в таком солидном объеме, вспыхнул как спичка. А, может быть, как раз таки вспыхнул от спички? Ответ на этот вопрос еще предстоит найти специалистам. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение либо повреждение имущества по неосторожности».

Вячеслав Карасиков, начальник Сенненского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

Причины еще устанавливаются. Рассматриваются две основные причины – это детская шалость с огнем и занесение открытого источника огня.

Кто стал виновником масштабного пожара - дети или взрослые, точно пока не известно. Но неподалеку от хранилищ, со стороны частного сектора, остались свежие следы от двух костров. Накануне здесь, видимо, сжигали сухие ветки и листья.

Примерно так (см. видео) еще вчера выглядело место для хранения льнотресты. Почти до самой крыши лежали рулоны, убранного с сенненских полей северного шелка. Сегодня же от одного из трех навесов остались лишь железные опоры. А еще – горы тлеющего уже почти сутки льна.

Пожарным из Сенно и их коллегам, прибывшим на подмогу из Витебска, удалось усмирить стихию и не дать огню перебросится на соседние постройки. Только за несколько часов они израсходовали более тысячи кубометров воды, осушив до основания находящийся поблизости пожарный водоем. Всего же спасатели работают здесь больше суток. С учетом сложных обстоятельств, им даже привозят горячие обеды.