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В Минске задержан подозреваемый в убийстве пенсионерки. На теле погибшей обнаружено около 20 ножевых ранений

09 февраля 2018 14:45
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Новости Беларуси. Задержан подозреваемый по делу в убийстве с особой жестокостью 74-летней пожилой женщины. На теле пенсионерки было обнаружено около 20 ножевых ранений.

По сведениям ГУВД Мингорисполкома, подозреваемый разыскивался по двум преступлениям.

Первое произошло 5 мая 2017 года. Неизвестный ударил женщину ножом в подъезде дома на улице Богдановича и похитил её имущество. На месте преступления был найден обломок ножа.

Второй инцидент произошёл в канун Нового года. Нападавший подозревается в убийстве пенсионерки в квартире её дома по улице Куйбышева. Здесь мужчина оставил кожаные ножны.

В Минске задержан подозреваемый в убийстве пенсионерки. На теле погибшей обнаружено около 20 ножевых ранений-1

Фото: Следственный комитет РБ

Подозреваемый в двух преступлениях человек был объявлен в розыск. Вскоре его личность была установлена. В разбое и убийстве подозревается 29-летний минчанин.

Задержанный несколько раз привлекался к уголовной и административной ответственности. Также он числился на учёте в психоневрологическом диспансере.

В Минске задержан подозреваемый в убийстве пенсионерки. На теле погибшей обнаружено около 20 ножевых ранений-4

Фото: Следственный комитет РБ

Сотрудникам милиции мужчина рассказал, что преступления совершал под влиянием алкоголя и в целях получения средств для его дальнейшего приобретения. Нападениям подвергались женщины, поскольку подозреваемый не хотел получить серьёзный отпор. С жертвами подозреваемый не был знаком, преступления не планировались заранее.

Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 207 (Разбой), части 2 статьи 139 (Убийство) УК РБ.

# происшествия # Убийство

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