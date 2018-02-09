В Минске задержан подозреваемый в убийстве пенсионерки. На теле погибшей обнаружено около 20 ножевых ранений
Новости Беларуси. Задержан подозреваемый по делу в убийстве с особой жестокостью 74-летней пожилой женщины. На теле пенсионерки было обнаружено около 20 ножевых ранений.
По сведениям ГУВД Мингорисполкома, подозреваемый разыскивался по двум преступлениям.
Первое произошло 5 мая 2017 года. Неизвестный ударил женщину ножом в подъезде дома на улице Богдановича и похитил её имущество. На месте преступления был найден обломок ножа.
Второй инцидент произошёл в канун Нового года. Нападавший подозревается в убийстве пенсионерки в квартире её дома по улице Куйбышева. Здесь мужчина оставил кожаные ножны.
Фото: Следственный комитет РБ
Подозреваемый в двух преступлениях человек был объявлен в розыск. Вскоре его личность была установлена. В разбое и убийстве подозревается 29-летний минчанин.
Задержанный несколько раз привлекался к уголовной и административной ответственности. Также он числился на учёте в психоневрологическом диспансере.
Фото: Следственный комитет РБ
Сотрудникам милиции мужчина рассказал, что преступления совершал под влиянием алкоголя и в целях получения средств для его дальнейшего приобретения. Нападениям подвергались женщины, поскольку подозреваемый не хотел получить серьёзный отпор. С жертвами подозреваемый не был знаком, преступления не планировались заранее.
Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 207 (Разбой), части 2 статьи 139 (Убийство) УК РБ.