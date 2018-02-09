В Минске задержан подозреваемый в убийстве пенсионерки. На теле погибшей обнаружено около 20 ножевых ранений

Новости Беларуси. Задержан подозреваемый по делу в убийстве с особой жестокостью 74-летней пожилой женщины. На теле пенсионерки было обнаружено около 20 ножевых ранений.

По сведениям ГУВД Мингорисполкома, подозреваемый разыскивался по двум преступлениям.

Первое произошло 5 мая 2017 года. Неизвестный ударил женщину ножом в подъезде дома на улице Богдановича и похитил её имущество. На месте преступления был найден обломок ножа.

Второй инцидент произошёл в канун Нового года. Нападавший подозревается в убийстве пенсионерки в квартире её дома по улице Куйбышева. Здесь мужчина оставил кожаные ножны.