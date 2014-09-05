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На «Ждановичах» грузчика забили до смерти: минчанин брал за работу меньше, чем другие

05 сентября 2014 07:28
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Новости Беларуси. На рынке в Ждановичах два грузчика до смерти избили третьего. Все мужчины работали нелегально и «таксу» на свои услуги устанавливали самостоятельно. Но негласная цена все же была.

Жители Слуцкого района брали за услуги по разгрузке плодоовощной продукции Br250 тысяч, в то время как 45-летний минчанин Br150 тысяч.

За несоблюдение условных договоренностей мужчины и решили наказать коллегу.

Из-за разрыва прямой кишки минчанин скончался на месте.

Инцидент произошел еще июне. Подозреваемых задержали сейчас. В отношении двух мужчин возбуждено уголовное дело. Они обвиняются в грабеже, а также в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, которые повлекли за собой смерть. Материалы этого дела направлены в суд Центрального района Минска.

В 2013 году общественность шокировало циничное убийство двух продавщиц в Лиде. Ценой жизней стали Br35 млн рублей и несколько бутылок спиртного (см.видео). 

# происшествия # Убийство

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