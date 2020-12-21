В Минской области за три дня произошло больше сотни ДТП. Пять человек погибли

Новости Беларуси. За 18-20 декабря в Минской области произошло 127 ДТП, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 9 аварий закончились трагически – пять человек погибли, 9 получили травмы. Как обычно, не обошлось без пострадавших пешеходов. В причинах печальной статистики разбиралась Вероника Сайко.

Вероника Сайко, корреспондент:

Новый год – это не просто чудеса и подарки. Это время, когда дорога становится вдвойне небезопасной. Возле проезжей части играют дети, которые радуются каникулам. А на дороге можно встретить взрослых, которые не боятся сесть за руль после шумных праздников.

Печальная статистика утверждает: нарушители неисправимы. За прошедшие три дня в Минской области задержаны 47 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Пешеходы также выделились – 118 случаев. А праздники даже не начались.

Причиной аварии становится не только алкоголь. Так, обыкновенная человеческая невнимательность привела к трагедии в Борисове. Водитель грузовика сбил 62-летнюю женщину. Инцидент произошел на улице Демина прямо на «зебре». Пострадавшую спасти не удалось.

ДТП с пешеходом произошло и в Дзержинске.

Екатерина Сильченко, инспектор отдела агитации и пропаганды ГАИ УВД Миноблисполкома:

19-летний водитель, управляя автомобилем Daewoo Lanos, двигаясь по улице Лермонтова, совершил наезд на 50-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте. Женщина с полученными травмами была госпитализирована в медучреждение. На следующие сутки она скончалась от полученных травм.