В Минской области за три дня произошло больше сотни ДТП. Пять человек погибли
Новости Беларуси. За 18-20 декабря в Минской области произошло 127 ДТП, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 9 аварий закончились трагически – пять человек погибли, 9 получили травмы. Как обычно, не обошлось без пострадавших пешеходов.
В причинах печальной статистики разбиралась Вероника Сайко.
Вероника Сайко, корреспондент:
Новый год – это не просто чудеса и подарки. Это время, когда дорога становится вдвойне небезопасной. Возле проезжей части играют дети, которые радуются каникулам. А на дороге можно встретить взрослых, которые не боятся сесть за руль после шумных праздников.
Печальная статистика утверждает: нарушители неисправимы. За прошедшие три дня в Минской области задержаны 47 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Пешеходы также выделились – 118 случаев. А праздники даже не начались.
Причиной аварии становится не только алкоголь. Так, обыкновенная человеческая невнимательность привела к трагедии в Борисове. Водитель грузовика сбил 62-летнюю женщину. Инцидент произошел на улице Демина прямо на «зебре». Пострадавшую спасти не удалось.
ДТП с пешеходом произошло и в Дзержинске.
Екатерина Сильченко, инспектор отдела агитации и пропаганды ГАИ УВД Миноблисполкома:
19-летний водитель, управляя автомобилем Daewoo Lanos, двигаясь по улице Лермонтова, совершил наезд на 50-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте. Женщина с полученными травмами была госпитализирована в медучреждение. На следующие сутки она скончалась от полученных травм.
А вот в аварии на трассе около деревни Слободка Минской области чуть не пострадал ребенок. 31-летняя жительница Фаниполя не справилась с управлением на закруглении дороги. Автомобиль выехал в кювет, где врезался в дерево. В результате у женщины тяжелая травма головы. Маленькому пассажиру повезло.
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