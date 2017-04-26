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Большинство белорусских туристов, попавших в ДТП в Польше, вернулись в Беларусь

26 апреля 2017 06:40
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Новости Беларуси. Большинство белорусских туристов, пострадавших в результате аварии в Польше, уже вернулись в Беларусь. Накануне вечером наших соотечественников доставили в Гродно.

Напомним, экскурсионный автобус, на борту которого находилось больше 40 белорусов, перевернулся недалеко от населенного пункта Завада. Всего пострадали 17 человек. Всем оказана медицинская помощь. 9 пассажиров до сих пор остаются в польской больнице. Их состояние оценивается как удовлетворительное, травмы не серьезные. В турфирме рассказали, что по возвращению в Беларусь люди получат денежную компенсацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство белорусских туристов, попавших в ДТП в Польше, вернулись в Беларусь-1

Владимир Сычевский, директор торгового предприятия:
Травм, угрожающих жизни, нет. Но есть переломы, ушибы, сотрясения, которые, по мнению медиков, потребуют определенного наблюдения. Поэтому 9 человек будут оставаться под наблюдением.

Посольство Беларуси и МИД следит за ситуацией и находится в постоянном контакте с медиками и правоохранительными органами Польши.

# происшествия # Авария в Польше

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