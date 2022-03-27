В Беларуси в результате падения дерева из-за сильного ветра погибла женщина

Новости Беларуси. В Беларуси устраняют последствия сильного ветра. Упавшие кран и деревья, нарушенное электроснабжение. Разрушительный след оставлен во многих регионах страны. Не обошлось без жертв. Под упавшее дерево попали мать и дочь в Горках. Одну из женщин спасти не удалось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зафиксировано около полусотни случаев падений деревьев практически по всей стране. Больше всего их в Минске. В столице также накрененный кран перекрыл движение по улице Радиальной. На протяжении суток периодически нарушалось электроснабжение почти в четырехстах населенных пунктах. На сегодня синоптики также объявили оранжевый уровень опасности. Сильный ветер они прогнозируют и в понедельник.