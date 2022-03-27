В Минске произошёл пожар на улице Красной, на месте работают спасатели

Новости Беларуси. Пожар в знаменитом доме под шпилем. В Минске работают спасатели на улице Красной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока рано говорить о причинах возгорания в одной из квартир культовой многоэтажки. Задымленными оказались сразу несколько помещений. У дома дежурят автомобили скорой помощи и газовой службы. МЧС продолжает работу. Здание входит в перечень историко-культурных ценностей. Его построили в 1956-м году.