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В Минске произошёл пожар на улице Красной, на месте работают спасатели

27 марта 2022 13:14
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Новости Беларуси. Пожар в знаменитом доме под шпилем. В Минске работают спасатели на улице Красной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Минске произошёл пожар на улице Красной, на месте работают спасатели-1

Пока рано говорить о причинах возгорания в одной из квартир культовой многоэтажки. Задымленными оказались сразу несколько помещений. У дома дежурят автомобили скорой помощи и газовой службы. МЧС продолжает работу. Здание входит в перечень историко-культурных ценностей. Его построили в 1956-м году.  

# Пожар # происшествия # Фотофакт

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