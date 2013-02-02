Белорусский заложник, за которого требовали более 230 тысяч евро, освобожден полицией

Новости Беларуси. В Подмосковье полиция освободила белоруса, которого похитили в декабре прошлого года. Об этом сообщили в Следственном комитете России по Московской области.

Накануне в дежурную часть отдела полиции позвонил 30-летний гражданин Беларуси, который сообщил, что его незаконно удерживают в качестве заложника в одном из домов Подольска. Сотрудники полиции выехали по указанному адресу, освободили мужчину и задержали неработающего гражданина Армении.

По версии следствия, с 27 декабря группа лиц насильно удерживала потерпевшего в квартире, требуя более 230 тысяч евро. По данному факту возбуждено уголовное дело. Идет розыск соучастников, выясняются все обстоятельства происшедшего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.